04.05.2024 09:11 Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та жертви серед цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 4 травня

Одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, серед них дитина, внаслідок обстрілів військовими рф Харкова та Чугуєва протягом минулої доби.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка, знищені і пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура.

Зафіксовані руйнування:

Харків . 3 травня о 13:55 окупанти обстріляли місто з авіації. Внаслідок влучання боєприпасів УМПБ Д-30 в житловий приватний сектор загинула 82-річна жінка, двоє чоловіків отримали поранення. Пошкоджено п'ятнадцять приватних та один багатоповерховий будинки, будівлю приватного підприємства, освітнього закладу, приватні автомобілі, трамвай.

4 травня близько 01:00 військові рф атакували місто БПЛА «Shahed». Внаслідок обстрілу поранення отримали чотири цивільні особи, серед яких 13-річна дитина. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, офісну будівлю, складське приміщення.

. 3 травня о 13:55 окупанти обстріляли місто з авіації. Внаслідок влучання боєприпасів УМПБ Д-30 в житловий приватний сектор загинула 82-річна жінка, двоє чоловіків отримали поранення. Пошкоджено п'ятнадцять приватних та один багатоповерховий будинки, будівлю приватного підприємства, освітнього закладу, приватні автомобілі, трамвай. 4 травня близько 01:00 військові рф атакували місто БПЛА «Shahed». Внаслідок обстрілу поранення отримали чотири цивільні особи, серед яких 13-річна дитина. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, багатоквартирні будинки, офісну будівлю, складське приміщення. Вовчанськ . 3 травня ворожі війська з 07:00 до 12:00 гатили по місту з артилерії. Пошкоджено приватні будинки, гаражі.

. 3 травня ворожі війська з 07:00 до 12:00 гатили по місту з артилерії. Пошкоджено приватні будинки, гаражі. Чугуїв . 3 травня об 11:40 окупанти випустили по місту дві ракети з РСЗВ Торнадо-С з касетними бойовими елементами. Поранення отримали три цивільні особи. З уламковими пораненнями їх доставили в лікарню. Пошкоджено дев’ять цивільних автомобілів, багатоквартирний будинок та приміщення залізничного вокзалу.

О 12:30 ворог повторно завдав два удари по місту з ЗРК С-300.

. 3 травня об 11:40 окупанти випустили по місту дві ракети з РСЗВ Торнадо-С з касетними бойовими елементами. Поранення отримали три цивільні особи. З уламковими пораненнями їх доставили в лікарню. Пошкоджено дев’ять цивільних автомобілів, багатоквартирний будинок та приміщення залізничного вокзалу. О 12:30 ворог повторно завдав два удари по місту з ЗРК С-300. Новоосинове . 3 травня близько 12:55 росіяни завдали удари по населеному пункту. Горіла лісова підстилка на площі 5 га. Без постраждалих.

. 3 травня близько 12:55 росіяни завдали удари по населеному пункту. Горіла лісова підстилка на площі 5 га. Без постраждалих. Веселе . 3 травня о 14:40 три керовані авіабомби вдарили по селу. Пошкоджені приватні домоволодіння.

. 3 травня о 14:40 три керовані авіабомби вдарили по селу. Пошкоджені приватні домоволодіння. Великий Бурлук . 3 травня близько 22:23 ворог здійснив обстріл населеного пункту. Пошкоджені житлові будинки.

. 3 травня близько 22:23 ворог здійснив обстріл населеного пункту. Пошкоджені житлові будинки. Ківшарівка . 3 травня близько 13:55 внаслідок обстрілу росіянами сталося займання лісу.

. 3 травня близько 13:55 внаслідок обстрілу росіянами сталося займання лісу. Липці . 3 травня о 14:29 внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, сталося загоряння трави на територіях приватних домоволодінь. Пошкоджено господарчі будівлі, житлові будинки.

. 3 травня о 14:29 внаслідок ворожого обстрілу, попередньо КАБ, сталося загоряння трави на територіях приватних домоволодінь. Пошкоджено господарчі будівлі, житлові будинки. Петропавлівка. 4 травня о 02:00 внаслідок ворожого обстрілу касетними боєприпасами пошкоджені приватні будинки.

На місцях влучань ворожих боєприпасів працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Минулої доби слідчі здійснили 10 оглядів місць подій, зібрали речові докази чергових злочинів російських загарбників, відкрили 12 кримінальних проваджень, пов’язаних зі збройною агресією рф.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові триває ліквідація наслідків масованої атаки ударних безпілотників з боку росії.