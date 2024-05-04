На Харківщині пролунають вибухи: причина

4 травня 2024 року в населених пунктах Балаклійської громади на Харківщині працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
З 10:00 до 12:00 включно відбудуться контрольовані підриви в межах населеного пункту Вербівка Балаклійської громади.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, серед них дитина, внаслідок обстрілів військовими рф Харкова та Чугуєва протягом минулої доби.
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День підходить для організації та планування. Уникайте зайвої уваги начальства.
У Харкові сьогодні очікується безхмарний ранок, але вже у середині дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Проте не передбачається опадів.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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