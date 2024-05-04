04.05.2024 09:37 Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

4 травня 2024 року в населених пунктах Балаклійської громади на Харківщині працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

З 10:00 до 12:00 включно відбудуться контрольовані підриви в межах населеного пункту Вербівка Балаклійської громади.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, серед них дитина, внаслідок обстрілів військовими рф Харкова та Чугуєва протягом минулої доби.