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04.05.2024  10:07   Рита Парфенова

У Харкові чутно вибухи, - Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про обстріл міста.


Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав про удари по місту.

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«У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні», - пише Харківський міський голова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, серед них дитина, внаслідок обстрілів військовими рф Харкова та Чугуєва протягом минулої доби.

 

 

Тэги:  ігор терехов, ракетний удар, харків
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