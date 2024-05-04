04.05.2024 10:07 Рита Парфенова

У Харкові чутно вибухи, - Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про обстріл міста.



Фото: РЕДПОСТ

Як повідомляє РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав про удари по місту.

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«У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні», - пише Харківський міський голова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, серед них дитина, внаслідок обстрілів військовими рф Харкова та Чугуєва протягом минулої доби.