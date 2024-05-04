У Харкові чутно вибухи, - Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про обстріл міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, міський голова Харкова Ігор Терехов у своєму телеграм-каналі написав про удари по місту.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
«У Харкові було чутно вибух. Будьте обережні», - пише Харківський міський голова.
Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, серед них дитина, внаслідок обстрілів військовими рф Харкова та Чугуєва протягом минулої доби.
Комментариев: 0
День підходить для організації та планування. Уникайте зайвої уваги начальства.
У Харкові сьогодні очікується безхмарний ранок, але вже у середині дня погода зміниться і стане похмурою до самого вечора. Проте не передбачається опадів.
4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
влажность:
давление:
ветер: