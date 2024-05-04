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04.05.2024  10:43   Рита Парфенова

Прокуратура розслідує наслідки атаки БПЛА на Харків (фото)

У ніч на 4 травня війська рф атакували Харків безпілотниками, що призвело до поранень чотирьох мирних мешканців, серед яких є дитина.

шахед харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Війська рф здійснили запуск безпілотників у Харкові, спричинивши значні матеріальні збитки і пошкодження житлових будинків у Основʼянському районі міста. Падіння уламків безпілотників призвело до пожеж у станції технічного обслуговування та складських приміщеннях.

шахед харків

Чотири людини постраждали внаслідок цих подій. Троє жінок мають гостру реакцію на стрес, а 13-річна дівчинка отримала тілесні ушкодження і була госпіталізована до лікарні.

шахед харків

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих заходів для документування цих воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил рф.

шахед харків

За даними процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури м. Харкова, розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

шахед харків

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, серед них дитина, внаслідок обстрілів військовими рф Харкова та Чугуєва протягом минулої доби.

 

шахед харків

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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