Російські військові обстріляли мирні селища Харківщини та намагалися прорвати оборону ЗСУ

На Куп'янському напрямку наші військові успішно відбили спроби ворога просунутись.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генштаб ЗСУ, бойова ситуація в Харківській області наступна:
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Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали місто Харків та населені пункти Борова, Куп’янськ Харківської області. Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 3 травня 2024 року.
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4 травня відзначається Міжнародний день пожежників.
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