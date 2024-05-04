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04.05.2024  12:23   Рита Парфенова

На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 30 осіб

Протягом доби до операторів спецлінії "102" надійшло 955 викликів до поліції, які були всі оперативно опрацьовані.

поліція

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість з цих звернень стосувалися порушень законів і звичаїв війни, фактів привласнення чужого майна, шахрайства та незаконного обігу наркотиків.

У минулу добу у Харківській області правоохоронці отримали 1088 звернень від мешканців, що стосувалися різноманітних правопорушень, включаючи порушення законів та звичаїв війни, привласнення чужого майна, шахрайство та незаконний обіг наркотиків.

Також особовий склад ГУНП у Харківській області доставив для перевірки 30 громадян під підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів.

На блокпостах Харківської області спільно з військовослужбовцями було перевірено 4100 транспортних засобів, з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин.

У результаті відпрацювання території правоохоронці викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин, після чого були вилучені заборонені речовини у порушника.

Також за минулу добу на території Харківщини сталося 24 дорожньо-транспортних пригоди, в результаті яких 18 громадян отримали травми.

Крім того, 2 травня у Харкові водій автомобіля "ГАЗель" під час повороту ліворуч скоїв наїзд на велосипедиста, який рухався навпроти. 41-річного постраждалого з численними травмами госпіталізували до лікарні, а слідчі відкрили кримінальне провадження.

В Ізюмському районі працівники поліції викрили водія, який керував транспортним засобом у стані сп'яніння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що одна людина загинула, дев'ять отримали поранення, серед них дитина, внаслідок обстрілів військовими рф Харкова та Чугуєва протягом минулої доби.

Тэги:  поліція, харків
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