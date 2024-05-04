На Харківщині перевірку на диверсантів пройшли 30 осіб

Протягом доби до операторів спецлінії "102" надійшло 955 викликів до поліції, які були всі оперативно опрацьовані.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, більшість з цих звернень стосувалися порушень законів і звичаїв війни, фактів привласнення чужого майна, шахрайства та незаконного обігу наркотиків.
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