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04.05.2024  11:54   Рита Парфенова

У Харкові відновили газопостачання після авіаудару

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» відновили газопостачання до 37 приватних будинків у Холодногірському районі міста.

Харківська філія «Газмережі»

Як повідомляє РЕДПОСТ, після проведення ремонтно-відновлювальних робіт на пошкоджених унаслідок сьогоднішнього обстрілу газопроводах, одразу поновили газопостачання до осель харків’ян. Відновлення відбувалися з дотриманням Правил безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківська філія «Газмережі» підключила газ до обстріляного будинку Золочіва.
Тэги:  газ, харків
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