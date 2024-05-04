У Харкові відновили газопостачання після авіаудару

Фахівці Харківської міської філії «Газмережі» відновили газопостачання до 37 приватних будинків у Холодногірському районі міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, після проведення ремонтно-відновлювальних робіт на пошкоджених унаслідок сьогоднішнього обстрілу газопроводах, одразу поновили газопостачання до осель харків’ян. Відновлення відбувалися з дотриманням Правил безпеки.
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