17.02.2024 15:12 Рита Парфенова

Ігор Терехов: Лікарі борються за життя людини, постраждалої від атаки шахедів на Харків

Міський голова прокоментував наслідки потужного обстрілу Харкова, внасліідок якого загибли семеро людей, серед яких три дитини.

В ефірі національного телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про стан постраждалих внаслідок атаки «шахедів» 9 січня на Харків, передає РЕДПОСТ.

«На сьогодні одна людина перебуває у лікарні, у неї дуже серйозні опіки лікарі роблять все можливе, щоб врятувати їй життя», – розповів він.

Крім цього, на словами мера міста, ще декілька людей перебувають на амбулаторному лікуванні.

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