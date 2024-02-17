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17.02.2024  15:12   Рита Парфенова

Ігор Терехов: Лікарі борються за життя людини, постраждалої від атаки шахедів на Харків

Міський голова прокоментував наслідки потужного обстрілу Харкова, внасліідок якого загибли семеро людей, серед яких три дитини.

швидка допомога

В ефірі національного телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов розповів про стан постраждалих внаслідок атаки «шахедів» 9 січня на Харків, передає РЕДПОСТ.

«На сьогодні одна людина перебуває у лікарні, у неї дуже серйозні опіки  лікарі роблять все можливе, щоб врятувати їй життя», – розповів він.

Крім цього, на словами мера міста, ще декілька людей перебувають на амбулаторному лікуванні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 9 лютого внаслідок влучання ворожих БПЛА по житловим кварталам та цивільній інфраструктурі Немишлянського району міста Харкова сталися масштабні пожежі за різними адресами.
Тэги:  лікарня, ігор терехов, харків
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