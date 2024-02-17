17.02.2024 15:48 Рита Парфенова

Витік нафтопродуктів не вплинув на якість води в кранах, – Ігор Терехов про атаку шахедів на Харків

Харківський міський голова Ігор Терехов зазначив, що комунальні служби будуть працювати, доки не будуть локалізовані всі наслідки витоку нафтопродуктів.



Фото: РЕДПОСТ

В ефірі національного телемарафону міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував ситуацію с екологічними наслідками атаки шахедів на Харків 9 лютого, передає РЕДПОСТ..



За словама мера міста, на якість води в кранах харків'ян виток нафтопродуктів не вплинув.



«Ми кожного дня робимо лабораторні дослідження по 50 параметрам, і вода в системі водопостачання Харкова відповідає всім нормативам для питної води», – сказав він.



Проте наслідки обстрілу серйозні. Був витік приблизно 3 тисячі тонн палива, яке зберігалося на нафтобазі.



«Нам вдалося локалізувати ситуацію щодо унеможливлення витоку нафтопродуктів у річку Немишля. І сьогодні завдяки нашим комунальним підприємствам, роботі ДСНС ця ситуація локалізована. Але було багато розтікання нафтопродуктів по приватним ділянкам та вулицям Немишлянського району», – зазначив Ігор Терехов.



Він розповів, що з ділянок приватного сектору, які постраждали внаслідок витоку палива, тільки вчора вивезли приблизно 60 кубів нафтопродуктів.



«Ми будемо згортати ґрунт і засипати новий ґрунт, крім цього ми засипаємо пісок, тирсу, купуємо хімреактиви, які локалізують ці наслідки», – додав мер міста.

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