Ворог обстріляв Куп'янськ и Липці: є постраждалі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, близько 13:30 місто Куп’янськ зазнало обстрілу, в результаті чого зруйнований двоповерховий будинок на 2 під'їзди, а також пошкоджені щонайменше 5 приватних будинків.

Дві жінки із отриманими травмами госпіталізовані до медичних закладів, а одному цивільному чоловікові надали допомогу на місці.

З-під завалів будинку врятували 69-річну жінку, яка була госпіталізована з переломом кінцівки до лікувальної установи. Продовжуються пошуки, під завалами залишаються двоє людей.

Близько 15:40 ворог завдав ударів по селу Липці Харківського району.

Попередньо вважається, що окупанти використовують реактивні системи залпового вогню.

Внаслідок обстрілу виникла пожежа у приватному будинку, проте без постраждалих.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що близько 13 населених пунктів Харківщини зазнали артилерійських та мінометних обстрілів ворога.