Після авіаудару по Золочеву на Харківщині врятовано матір з 11-річним сином (фото)

Після влучання російської авіабомби в селищі Золочів частково зруйновано житлові будинки. Під завалами опинилася родина. П’ятеро людей дістали поранення.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що російська армія завдала удару керованою авіабомбою по селищу Золочів у Харківській області.
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Сьогоднішній день може виявитися емоційно непростим, особливо у спілкуванні з близькими. Утримайтеся від критики та не намагайтеся вирішити всі проблеми одразу.
Упродовж усього дня небо над Харковом залишатиметься хмарним. У другій половині дня очікується дощ, який триватиме до вечора. Не забудьте парасольку!
Починаючи з 2008 року, 12 червня в Україні відзначають День працівників фондового ринку.
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