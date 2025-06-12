12.06.2025 22:11 Рита Парфенова

Після авіаудару по Золочеву на Харківщині врятовано матір з 11-річним сином (фото)

Після влучання російської авіабомби в селищі Золочів частково зруйновано житлові будинки. Під завалами опинилася родина. П’ятеро людей дістали поранення.



Фото: ДСНС

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Удень 12 червня російська авіація завдала удару по селищу Золочів Богодухівського району Харківської області. Внаслідок авіаудару частково зруйновано два приватні житлові будинки та господарські споруди.

Під уламками напівзруйнованого погреба опинилися жінка та її 11-річний син. Рятувальники ДСНС у співпраці з працівниками Національної поліції оперативно провели пошуково-рятувальні роботи. Постраждалих вдалося витягти з-під завалів живими. Їх передано медикам для надання необхідної допомоги.

Загалом унаслідок авіаудару постраждали п’ятеро мирних жителів, серед них одна дитина.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що російська армія завдала удару керованою авіабомбою по селищу Золочів у Харківській області.