13.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 13 червня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Увесь день йтиме дощ, який удень може посилитися, але до вечора почне слабшати.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

13 червня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень дощ.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 16 – 18° тепла.

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Народні прикмети

ранкова роса має цілющі властивості;

холод і дощ віщують неврожай і хвороби худоби;

сонячний день видався і багато комарів - гарна погода встановиться надовго;

собаки по траві катаються – буде негода;

якщо побачили великого овода – пшениця добре вродить;

на заході сонця павуки забралися на павутину – до посушливих днів;

мошкари надто багато з'явилося – чекайте на хорошу погоду.