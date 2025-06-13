13.06.2025 17:21 Рита Парфенова

Ексспівробітницю поліції, яка сприяла примусовій паспортизації в окупованому Куп’янську, судитимуть за державну зраду

Жінка добровільно перейшла на бік ворога під час окупації Куп’янська та сприяла видачі російських паспортів. Її судитимуть заочно — загрожує довічне ув’язнення.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Прокурори Куп’янської окружної прокуратури Харківської області скерували до суду обвинувальний акт щодо 58-річної жінки за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Слідством встановлено, що під час окупації Куп’янська обвинувачена, яка на той момент працювала у режимно-секретному секторі місцевого райвідділу поліції, добровільно погодилася співпрацювати з російськими окупантами. У липні 2022 року вона обійняла посаду у так званому «Управлінні внутрішніх справ тимчасової цивільної адміністрації Харківської області».

Жінка займалася перекладом українських паспортів на російську мову, що сприяло примусовій паспортизації місцевого населення. Таким чином вона допомагала легалізовувати окупаційний режим на тимчасово захопленій території.

Після деокупації Куп’янська втекла до росії. Наразі перебуває в розшуку, а справу слухатимуть заочно в Основʼянському райсуді Харкова.

Підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі.

Досудове розслідування провели слідчі Куп’янського райвідділу поліції за оперативного супроводу 7-го управління ДСР Нацполіції та ДКР СБУ.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 55-річну мешканку Куп’янщини засуджено до 6 років за колабораціонізм під час окупації.