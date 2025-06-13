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13.06.2025  17:56   Рита Парфенова

Ворог скинув три авіабомби на Золочівську громаду на Харківщині

Увечері 13 червня російська авіація атакувала території поблизу населених пунктів Одноробівка та Басове в Золочівській громаді. Дані про жертви або руйнування наразі не надходили.

вибух

У четвер, 13 червня, о 17:15 російська армія завдала чергового авіаудару по Харківщині. Про це виданню «Думка» повідомив начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко, передає РЕДПОСТ.

За його словами,  з літаків окупанти скинули три керовані авіаційні бомби (КАБ) на територію Золочівської громади. Дві авіабомби влучили по околицях селища Одноробівка, ще одна розірвалася поблизу села Басове.

«Попередньо, інформація про постраждалих та руйнування не надходила», — зазначив Коваленко.

Остаточні наслідки удару уточнюються.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 7 населених пунктів Харківської області.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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