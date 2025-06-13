Грози та шквали 14 червня: у Харкові та області оголошено жовтий рівень небезпеки

Синоптики попереджають про грозову погоду в місті та області. Місцями очікується посилення вітру до 20 м/с. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.
Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються вдень 14 червня.
Зокрема, у Харкові прогнозують грозу, а в області – грозу та місцями шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.
У зв’язку з погодними умовами оголошено I рівень небезпеки – жовтий.
Фахівці закликають жителів бути уважними, уникати перебування під деревами та слабо закріпленими конструкціями, а також не залишати автотранспорт поблизу них.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що за прогнозами синоптиків 13 червня очікуються грози та шквали, 14 червня також очікуються дощі.
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Від серйозних справ краще відмовитися: сьогодні легше піддатися ілюзіям. Натомість день чудово підходить для романтики – ніжні почуття і час поруч з коханою людиною принесуть особливе натхнення.
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13 червня щороку відзначають День швейної машинки.
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