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13.06.2025  16:03   Рита Парфенова

Грози та шквали 14 червня: у Харкові та області оголошено жовтий рівень небезпеки

Синоптики попереджають про грозову погоду в місті та області. Місцями очікується посилення вітру до 20 м/с. Оголошено перший (жовтий) рівень небезпеки.


Фото з відкритих джерел

Харківський регіональний центр з гідрометеорології повідомляє про небезпечні метеорологічні явища, які очікуються вдень 14 червня.

Зокрема, у Харкові прогнозують грозу, а в області – грозу та місцями шквали вітру зі швидкістю 15–20 м/с.

У зв’язку з погодними умовами оголошено I рівень небезпеки – жовтий.

Фахівці закликають жителів бути уважними, уникати перебування під деревами та слабо закріпленими конструкціями, а також не залишати автотранспорт поблизу них.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що за прогнозами синоптиків 13 червня очікуються грози та шквали, 14 червня також очікуються дощі.

Тэги:  гроза, негода, харків
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