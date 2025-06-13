13.06.2025 15:42 Рита Парфенова

У Харкові чоловік накинувся з ножем на суперника через ревнощі: постраждалого госпіталізовано

52-річний житель Харкова вибіг на вулицю з ножем і молотком після сварки через дружину та кілька разів ударив іншого чоловіка. Поліція затримала нападника.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

11 червня в Індустріальному районі Харкова поліція затримала місцевого жителя, який під час конфлікту ледь не позбавив життя людину. Чоловік напав на опонента з ножем та наніс кілька поранень.

Інцидент стався на вулиці, де компанія з двох чоловіків та жінки розпивала спиртне. До них підійшла інша жінка в стані алкогольного сп’яніння — вона виявила бажання поспілкуватися. Свою дружину серед цієї компанії побачив 52-річний харків’янин, який спостерігав за ситуацією з вікна.

Чоловік приревнував її, почав лаятися, після чого схопив кухонний ніж і молоток, вибіг на вулицю та накинувся на одного з присутніх. Між чоловіками виникла сутичка, під час якої зловмисник кілька разів ударив опонента ножем.

Потерпілого з тілесними ушкодженнями госпіталізували.

Правоохоронці оперативно затримали нападника в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України (замах на умисне вбивство). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харківський суд виніс вирок у справі про жорстоке вбивство, яке у 2017 році було скоєно за вказівкою ув’язненого.