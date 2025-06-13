13.06.2025 15:21 Рита Парфенова

Жорстоке вбивство «під керівництвом» із колонії: організатор отримав довічне ув’язнення, двоє виконавців – тривалі строки

Харківський суд виніс вирок у справі про жорстоке вбивство, яке у 2017 році було скоєно за вказівкою ув’язненого. Організатор отримав довічний термін, його спільники — тривалі терміни.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

У Харківській області винесено вирок у справі про жорстоке вбивство, скоєне за вказівкою особи, яка на момент злочину відбувала покарання у виправній колонії. Завдяки принциповій позиції Харківської обласної прокуратури, усіх трьох учасників злочину засуджено.

Злочин стався 11 серпня 2017 року в селищі Безлюдівка. Засуджений, перебуваючи у Бердичівській колонії, доручив знайомому «провчити» ремонтника, якого звинуватив у крадіжці майна. До побиття долучили ще одного спільника, який мав особисті претензії до жертви.

У день нападу двоє чоловіків приїхали до ремонтника і жорстоко його побили, завдаючи численних ударів по голові руками, ногами та уламком цегли. Один зі зловмисників стрибнув на голову жертви. Весь процес координував телефоном організатор, який керував діями нападників у режимі реального часу.

Після побиття потерпілого перевезли до іншого будинку й залишили у критичному стані. Його встигли госпіталізувати, але наступного дня чоловік помер у лікарні.

Жоден із трьох обвинувачених своєї вини не визнав. Організатор заперечував, що давав наказ на вбивство, стверджуючи, що це була «манера спілкування».

Харківський районний суд визнав усіх фігурантів винними:

організатора засуджено до довічного позбавлення волі (ч. 3 ст. 27, п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ);

засуджено до довічного позбавлення волі (ч. 3 ст. 27, п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ); двох виконавців — до 15 і 12 років позбавлення волі відповідно (п. 12 ч. 2 ст. 115 ККУ).

У всіх трьох засуджених конфісковано майно.

Вирок ще може бути оскаржено — наразі триває строк на апеляційне оскарження.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янина засуджено до довічного ув’язнення за вбивство двох друзів із особливою жорстокістю.