13.06.2025 14:55 Віталій Хіневич

Стартував набір до міської школи волонтерів

Департамент у справах сім’ї, молоді та спорту оголошує набір до Міської школи волонтерів «AVA».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Записатися туди можуть молоді люди від 14 до 35 років. Навчання проходитиме з 1 липня до 17 серпня у форматі тренінгів та практичних занять. Участь - безкоштовна.

Програма літнього сезону «VOLUNRISE» допоможе розвинути лідерські якості, опанувати юридичні аспекти волонтерства, навчитися працювати в команді та надавати домедичну допомогу, а також спробувати сили в організації міських заходів.

Реєстрація відкрита до 20 червня за посиланням.