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10.06.2025  22:06   Мирон Зелений

У Харкові відбувся концерт-закриття KharkivMusicFest-2025 (фото)

У заключному концерті KharkivMusicFest-2025 взяв участь Національний президентський оркестр під орудою Максима Гусака.

Харків, концерт
Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

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Тэги:  харків, концерт, kharkivmusicfest
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