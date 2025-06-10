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10.06.2025  21:57   Рита Парфенова

Харківські юні спортсмени відпочивають у Литві: тренування, арттерапія та міжнародна дружба

Юні дзюдоїсти та баскетболісти з Харкова беруть участь у спортивно-оздоровчому таборі в литовському Каунасі. Програма включає тренування, культурні заходи та неформальне спілкування з однолітками.

Юні спортсмени з Харкова відпочивають у спортивному таборі в Каунасі

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду, харківські молоді спортсмени – дзюдоїсти та баскетболісти – перебувають у Литві, де проходять спортивно-оздоровчий відпочинок у місті Каунас.

За інформацією Департаменту у справах сім’ї, молоді та спорту, діти вже зустрілися з представниками міської влади Каунаса – заступницею голови адміністрації Егле Андрюшкене та начальницею відділу зовнішніх зв’язків Ліною Дуобайте. Харківська делегація подякувала місту-партнеру за гостинність і підтримку.

Програма перебування поєднує спортивні тренування на сучасних майданчиках, активні ігри на свіжому повітрі та культурні заходи. Зокрема, діти вже взяли участь у майстер-класах із нейрографіки – арттерапії, що допомагає знижувати рівень стресу та розвивати емоційну чутливість.

У департаменті наголосили, що головна мета проєкту – створити для дітей безпечне середовище, де вони можуть відновитися фізично та емоційно, а також налагодити міжкультурну комунікацію і знайти друзів з інших країн.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що діти співробітників КП «Харківські теплові мережі» вирушили на спортивно-оздоровчий відпочинок до міста Ченстохова (Польща).

 

Тэги:  спорт, харків
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