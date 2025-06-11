Прогноз погоди у Харкові на 11 червня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.
Вітер північний з переходом вдень на західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
День підходить для навчання та розумової роботи. Ви зможете нестандартно мислити й знаходити оригінальні рішення. Утім, не втрачайте пильності — легкість у досягненні результатів може ввести в оману.
Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.
Цього дня 1990 року Верховна Рада України ухвалює рішення щодо запровадження нового порядку обчислення часу.
влажность:
давление:
ветер: