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11.06.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 червня

Ранок у Харкові буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 червня очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів.

Вітер північний з переходом вдень на західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 24 – 26° тепла.

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Народні прикмети

  • ніч проти 11 червня тепла — до спекотного літа;
  • вранці хмари — до обіду піде дощ;
  • почути грім цього дня — до хорошої риболовлі;
  • над водою вранці туман стелиться — буде багато в лісі грибів.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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