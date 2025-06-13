13.06.2025 14:35 Віталій Хіневич

Харківські комунальники усувають наслідки негоди

Фахівці працювали в усіх районах до ночі і вранці знову виїхали за адресами прибирати аварійні насадження.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Спеціалізоване Комунальне Підприємство «Харківзеленбуд» ХМР.

На ранок 13 червня Харківзеленбуд отримав заявки на щонайменше 40 завалених негодою дерев та 35 зламаних гілок. Фахівці працювали в усіх районах до ночі і вранці знову виїхали за адресами прибирати аварійні насадження.

«З повідомити про проблеми ЖКГ та міської інфраструктури можна за телефоном диспетчерської служби 1562», - йдеться у повідомленні.

За прогнозами синоптиків 13 червня очікуються грози та шквали, 14 червня також очікуються дощі.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що нову та яскраву клумбу облаштували комунальники у Київському районі Харкова.