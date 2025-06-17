17.06.2025 11:53 Рита Парфенова

Втрати ворога на Харківському напрямку: за добу знищено 112 одиниць техніки та 76 окупантів

Протягом минулої доби ворог здійснив 684 обстріли, 5 авіаударів та застосував 159 дронів-камікадзе. Сили оборони завдали значних втрат противнику.

Як повідомляє РЕДПОСТ, станом на ранок 17 червня 2025 року оперативна ситуація в зоні відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Харків» суттєвих змін не зазнала та залишається складною.

Протягом минулої доби російські війська здійснили 5 авіаударів, використавши 4 авіабомби КАБ і 42 некеровані авіаційні ракети (НАР), а також задіяли 159 дронів-камікадзе. Загалом зафіксовано 684 обстріли позицій українських захисників.

Противник чотири рази намагався штурмувати українські позиції поблизу населених пунктів Довгеньке та Кам’янка. Однак українські військові продовжують завдавати втрат окупантам.

За даними штабу, за минулу добу ворог втратив 76 військових, з них 27 – безповоротно. Знищено або пошкоджено 112 одиниць озброєння та військової техніки, зокрема:

1 бойову броньовану машину;

5 артилерійських систем;

4 автомобілі;

96 безпілотників;

2 засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ);

4 одиниці спеціальної техніки.

Також знищено 140 укриттів для особового складу та місце зберігання паливно-мастильних матеріалів.

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