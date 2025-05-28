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28.05.2025  16:21   Дмитро Колонєй

На Харківщині жінка допомагала за 6000 долларів незаконно втекати з України чоловікам

Яку схему уникнненя мобілізації реалізовувала фігурантка встановили правоохоронці Харківщини.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 47-річна мешканка Чернігівської області організувала механізм, як військовозобовʼязаним чоловікам втекти з країни. 
 
  • через соцмережі підшукувала чоловіків, які прагнули уникнути мобілізації, за схемою «великого кохання».
  • у якості «нареченої» виступала її знайома – жінка з інвалідністю II групи, у вразливому матеріальному становищі.
  • оформлявся фіктивний шлюб.
  • "одружені" чоловіки отримували підстави для зняття з військового обліку та
  • виїжджали за межі України.
 
Зловмисниця за таку «послугу» оголосила суму в розмірі 6000 доларів США: 3000 — після укладення шлюбу, ще 3000 — після успішного перетину кордону.
 
 
Надалі вона разом із знайомою поїхали до Харкова.
 
27 травня 2025 року поблизу відділу ДРАЦС фігурантка особисто організувала зустріч із клієнтом, контролювала процедуру укладення фіктивного шлюбу та отримала першу частину обумовленої суми. 
 
Правоохоронці викрили жінку.
 
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