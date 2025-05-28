28.05.2025 16:40 Віталій Хіневич

Молодіжна рада Харкова ознайомилася з роботою Департаменту надзвичайних ситуацій

Представники Молодіжної ради при Харківському міському голові зустрілися з директором Департаменту надзвичайних ситуацій Богданом Гладких.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Захід провели в рамках навчального курсу «Органи місцевого самоврядування».

Учасники зустрічі обговорили структуру та функції департаменту, типи надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися в місті, алгоритми оперативного реагування на них тощо.

Також молодь дізналася про міжнародну співпрацю департаменту, зокрема про допомогу партнерів у кризових для Харкова ситуаціях.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов прем'єрний показ опери, поставленої студентами.