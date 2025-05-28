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28.05.2025  16:40   Віталій Хіневич

Молодіжна рада Харкова ознайомилася з роботою Департаменту надзвичайних ситуацій

Представники Молодіжної ради при Харківському міському голові зустрілися з директором Департаменту надзвичайних ситуацій Богданом Гладких.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Захід провели в рамках навчального курсу «Органи місцевого самоврядування».
 
Учасники зустрічі обговорили структуру та функції департаменту, типи надзвичайних ситуацій, які можуть трапитися в місті, алгоритми оперативного реагування на них тощо.
 
Також молодь дізналася про міжнародну співпрацю департаменту, зокрема про допомогу партнерів у кризових для Харкова ситуаціях.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові пройшов прем'єрний показ опери, поставленої студентами.
 
Тэги:  харків
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