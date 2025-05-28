Молодіжна рада Харкова ознайомилася з роботою Департаменту надзвичайних ситуацій

Представники Молодіжної ради при Харківському міському голові зустрілися з директором Департаменту надзвичайних ситуацій Богданом Гладких.
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Сьогодні можливий справжній гормональний сплеск: емоції й бажання будуть зрозумілими, але надзвичайно сильними. Особливо це стосується любовної сфери.
У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода. До обіду – без опадів, а після полудня можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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