В Україні завершився епідсезон 2024/2025: у МОЗ підбили підсумки

В країні офіційно завершився епідемічний сезон, який щороку починається восени та закінчується навесні, під час якого серед населення прогнозовано зростає кількість випадків гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ) — застуд, COVID-19 та грипу.
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Сьогодні можливий справжній гормональний сплеск: емоції й бажання будуть зрозумілими, але надзвичайно сильними. Особливо це стосується любовної сфери.
У Харкові протягом дня зберігатиметься хмарна погода. До обіду – без опадів, а після полудня можливий невеликий дощ, який припиниться ближче до вечора.
Щороку 28 травня у світі відзначають День здоров’я жінок.
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