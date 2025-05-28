28.05.2025 16:05 Віталій Хіневич

В Україні завершився епідсезон 2024/2025: у МОЗ підбили підсумки

В країні офіційно завершився епідемічний сезон, який щороку починається восени та закінчується навесні, під час якого серед населення прогнозовано зростає кількість випадків гострих респіраторно-вірусних інфекцій (ГРВІ) — застуд, COVID-19 та грипу.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Протягом епідсезону 2024/2025 перехворіло 4 628 292 людей, з них 2 637 562 — діти. Загальна кількість захворілих була меншою ніж минулого епідсезону 2023/2024, а рівень захворюваності на COVID-19 знизився у 7,4 раза.

Загалом, з 30 вересня 2024 року по 18 травня 2025 року з 4 628 292 захворілих — COVID-19 підтвердився у 21 363 людей, з них 2 514 — діти, решта захворілих звертались до медиків з застудами, грипом та іншими ГРВІ. З ускладненнями ГРВІ до лікарень протягом епідсезону потрапило 126 733 людини (з них 73 999 — діти), меддопомогу внаслідок ускладнень COVID-19 у медзакладах країни отримали 6 581 людина (з яких 901 — діти).

Зареєстровано 193 летальних випадки внаслідок ускладнень ГРВІ, COVID-19 та грипу, дев'ять з яких — серед дітей. В усіх випадках у померлих не було профілактичних щеплень проти респіраторно-вірусних інфекцій, зокрема грипу та COVID-19.

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