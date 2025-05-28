28.05.2025 15:35 Віталій Хіневич

Із труднощами, але вчасно: у Харкові оновили старий водопровід у важкодоступному місці

Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Холодногірського району спільно з ремонтниками дільниці з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем виконали комплексні відновлювальні заходи на водопровідному вводі в будинок на вулиці Коцарській.

Як повідомив сьогодні, 28 травня, начальник районної служби Олександр Сірко, у ході проведення ремонтних робіт було здійснено перекладку технічно зношеної ділянки водопроводу протяжністю 40 метрів, передає РЕДПОСТ.

«Цей сталевий ввід експлуатувався протягом багатьох десятків років, і це не тільки негативно позначилося на його технічному стані, а й на належній подачі води, яка останнім часом здійснювалася під слабким тиском. Тому, було ухвалено рішення замінити трубопровід, щоб харків'яни не відчували жодних незручностей. Під час проведення земляних робіт деякі складнощі виникали через розташування вводу в важкодоступному місці та наявність інших комунікацій міської інфраструктури.

Проте досвідчені бригади відновили водопостачання у встановлений термін та розпочали благоустрій території. В обов'язковому порядку подбали і про те, аби на час ремонту жителі були з водою, яку забезпечили автоцистерни підприємства», - зазначив Олександр Сірко.

У свою чергу, керівник районного підрозділу з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем Світлана Хорошилова поінформувала про те, що ремонтники теж оперативно замінили внутрішньобудинкову ділянку водопроводу холодного водопостачання та запірно-регулюючу арматуру.

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