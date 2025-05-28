28.05.2025 15:24
У Харкові підбили підсумки акції «Зелена весна» (фото)
Які роботи виконали навесні працівники підприємства розповіли у КП «Харківблагоустрій».
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприємства протягом березня-травня працювали над впорядкуванням прибудинкових територій і проводили роботи в рамках акції «Зелена весна»:
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прибирали у дворах і вздовж доріг,
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підрізали дерева та кущі.
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оновили понад 1,4 тис. клумб
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облаштували 30 нових клумб,
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посіяли газони загальною площею 15 тис. кв. м,
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пофарбували майже 70 тис. елементів благоустрою.
Комунальники висадили
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понад 40 тис. багаторічних
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15 тис. однорічних квітів,
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майже 5 тис. кущів і
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511 дерев.
«Попереду літо - час, коли наші зусилля будуть спрямовані на догляд за клумбами й зеленими насадженнями, регулярний полив та підтримку чистоти в місті», - зазначили на підприємстві.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що Харкові шквальний вітер пошкодив
майже 40 дерев і зламав понад 50 гілок.
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