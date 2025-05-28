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28.05.2025  15:24   

У Харкові підбили підсумки акції «Зелена весна» (фото)

Які роботи виконали навесні працівники підприємства розповіли у КП «Харківблагоустрій».

Підбили підсумки акції "Зелена весна" у місті: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприємства протягом березня-травня працювали над впорядкуванням прибудинкових територій і проводили роботи в рамках акції «Зелена весна»:
  • прибирали у дворах і вздовж доріг,
  • підрізали дерева та кущі.
  • оновили понад 1,4 тис. клумб
  • облаштували 30 нових клумб,
  • посіяли газони загальною площею 15 тис. кв. м,
  • пофарбували майже 70 тис. елементів благоустрою. 
 
 
 
 
Комунальники висадили
  • понад 40 тис. багаторічних
  • 15 тис. однорічних квітів,
  • майже 5 тис. кущів і
  • 511 дерев.
 
«Попереду літо - час, коли наші зусилля будуть спрямовані на догляд за клумбами й зеленими насадженнями, регулярний полив та підтримку чистоти в місті», - зазначили на підприємстві.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що  Харкові шквальний вітер пошкодив майже 40 дерев і зламав понад 50 гілок.
 
Тэги:  благоустрій, харків
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