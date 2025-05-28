28.05.2025 15:24

У Харкові підбили підсумки акції «Зелена весна» (фото)

Які роботи виконали навесні працівники підприємства розповіли у КП «Харківблагоустрій».

Як повідомляє РЕДПОСТ, фахівці комунального підприємства протягом березня-травня працювали над впорядкуванням прибудинкових територій і проводили роботи в рамках акції «Зелена весна»:

прибирали у дворах і вздовж доріг,

підрізали дерева та кущі.

оновили понад 1,4 тис. клумб

облаштували 30 нових клумб,

посіяли газони загальною площею 15 тис. кв. м,

пофарбували майже 70 тис. елементів благоустрою.

Комунальники висадили

понад 40 тис. багаторічних

15 тис. однорічних квітів,

майже 5 тис. кущів і

511 дерев.

«Попереду літо - час, коли наші зусилля будуть спрямовані на догляд за клумбами й зеленими насадженнями, регулярний полив та підтримку чистоти в місті», - зазначили на підприємстві.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харкові шквальний вітер пошкодив майже 40 дерев і зламав понад 50 гілок.