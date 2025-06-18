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18.06.2025  14:38   Рита Парфенова

На Харківщині викрили браконьєра: завдав збитків рибному господарству на понад 55 тисяч гривень

На Краснопавлівському водосховищі інспектори затримали чоловіка, який незаконно виловив рибу сітками. Збитки, завдані державі, перевищили 55 тисяч гривень. Порушнику загрожує відповідальність згідно із законодавством.

На Харківщині затримали браконьєра з уловом на 55 тисяч гривень

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський рибоохоронний патруль.
 
У Лозівському районі Харківської області державні інспектори рибоохорони виявили грубе порушення правил рибальства, яке завдало значної шкоди рибним ресурсам.
 
Інцидент стався 18 червня 2025 року на Краснопавлівському водосховищі поблизу села Єлізаветівка. О четвертій ранку інспектори затримали громадянина, який здійснював вилов риби забороненими знаряддями – шістьма сітками з льоси. У його улові виявили 29 сріблястих карасів і 6 лящів.
 
Збитки, завдані рибному господарству України, оцінили у 55 743 гривні. На порушника склали адміністративний протокол за ч. 4 ст. 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Уся виловлена риба та заборонені знаряддя були вилучені.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 15 фактів незаконного вилову риби виявлено на Краснопавлівському водосховищі.
Тэги:  риба, харків
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