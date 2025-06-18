18.06.2025 15:00 Рита Парфенова

Слобожанські «Скіфи» знищили ворожу гармату та поранили загарбника на Дворічанському напрямку (відео)

Бійці 5-ї Слобожанської бригади НГУ продовжують нищити позиції російських окупантів. Завдяки аеророзвідці та точним ударам FPV-дронів було виведено з ладу артилерійське озброєння ворога та завдано втрат його піхоті.

Як повідомляє РЕДПОСТ, слобожанські гвардійці з 5-ї бригади НГУ «Скіф» продовжують ефективно діяти на передовій, завдаючи прицільних ударів по російських загарбниках на Дворічанському напрямку.

За даними аеророзвідки, було виявлено замасковану артилерійську позицію противника. Оператори ударних FPV-дронів знищили ворожу гармату, вивівши її з ладу.

На іншій ділянці фронту повітряна розвідка зафіксувала переміщення ворожої піхоти. Розрахунок ударних безпілотників 5-ї Слобожанської бригади завдав влучного удару, внаслідок якого один із загарбників отримав важке поранення.

Відео роботи нацгвардійців дивиться тут

Бійці НГУ продовжують системно вражати ворога, знищуючи його техніку та особовий склад.

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Раніше РЕДПОСТ показав відео, як на Харківщині оператори дронів 5 Слобожанської бригади НГУ знищили техніку й особовий склад ворога.