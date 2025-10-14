14.10.2025 12:45 Віталій Хіневич

Обленерго пояснило, як діють графіки аварійних відключень

Графік аварійних відключень – це відключення споживачів через дефіцит обсягів електроенергії.

АТ «Харківобленерго».

Зазначается, що не не графік планових робіт, у ньому немає годин початку та завершення відключення. Це перелік електричних адрес (вузлів електромереж), до яких можуть бути застосовані відключення, у випадку отримання відповідної вказівки від НЕК "Укренерго".

Графік запроваджується обленерго протягом 15 хвилин після отримання відповідного розпорядження від НЕК "Укренерго".

«Те саме стосується і відновлення електропостачання – рішення щодо заживлення споживачів приймає НЕК "Укренерго". Тільки після отримання команди від регіонального диспетчера НЕК "Укренерго" фахівці обленерго можуть відновити розподіл електричної енергії.

Повідомлення про застосування графіків аварійних відключень неможливо оприлюднити заздалегідь – це аварійний захід, і інформація про причини застосування зазначеного заходу, його початок, закінчення та інші відомості, що можуть створити уявлення про потенціал енергетичних об‘єктів, є інформацією із обмеженим доступом у період воєнного стану», - йдеться у повідомленні.

