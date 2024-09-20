20.09.2024 07:30 Рита Парфенова

20 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку у третю суботу вересня професійне свято відзначають фармацевти та раціоналізатори.

День винахідника та раціоналізатора заснований указом президента у 1994 році. Відзначається щороку третьої суботи вересня. Професійне свято тих, хто у своїй діяльності є частиною інноваційного потенціалу. Зокрема, українських винахідників та розробників, інженерно-технічних та науковців тощо. А також тих, хто сприяє реалізації інноваційного потенціалу та просування вітчизняних розробок на вітчизняному та зарубіжному ринках.



День фармацевтичного працівника набув статусу офіційного державного професійного свята у 1999 році, коли другий президент України Леонід Кучма підписав Указ N 1128/99 «Про день фармацевтичного працівника України», який наказував відзначати цю дату щорічно в третю суботу вересня місяця. Наразі фармацевтичні підприємства України виробляють лікарські засоби майже всіх лікарських форм (тверді, рідкі, порошкоподібні). Основними групами продукції є серцево-судинні препарати, анальгетики, вітаміни, засоби для лікування респіраторної, ендокринної та шлунково-кишкової системи, а також антибіотики. Українські ліки експортуються до 25 країн світу.

* * *

Сьогодні рекрутери, вони ж хедхантери, вони ж найманці, вони ж менеджери з підбору персоналу відзначають професійне свято.

20 вересня 2001 року кілька кадрових агенцій країн СНД заснували та вперше відзначили День рекрутера. Проведення Днів рекрутера було підтримано чотирнадцятьма громадськими організаціями країн СНД.

Зараз День рекрутера вже перетворився на соціально-значиму подію, в ході якої професіонали кадрової індустрії діляться з громадськістю цікавою та корисною інформацією щодо ситуації на ринку праці.

* * *

2023 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 20 вересня Всесвітнім днем ​​чистоти.

У 2024 році Всесвітній день чистоти наголошує на прибиранні берегів і вод Арктики, закликаючи світову спільноту об'єднати зусилля для захисту регіону від руйнівної дії сміття та глобального потепління.

Також цього дня

1246 року в Орді за відмову поклонятися ідолам убитий Великий князь київський Михайло Всеволодович.



1378 – були одночасно обрані два Папи – Урбан VI та Клемент VII, – у католицькій церкві розпочалася Велика Смута (Схізма), яка тривала майже 40 років.



1610 — полководець Речі Посполитої Станіслав Жолкевський захопив Москву.



1778 – народився Фаддей Беллінсгаузен, керівник 1-ї антарктичної експедиції на шлюпах «Схід» та «Мирний», під час якої було відкрито Білий континет (1820).



1870 — завершено об'єднання Італії.



1934 – народилася Софі Лорен (справжнє ім'я Софія Віллане Шиколоне), італійська кіноактриса та гіперсекс-символ свого часу.



1946 – відбулося відкриття першого Канського кінофестивалю.



1948 – народився Джордж Мартін, американський письменник-фантаст, сценарист та продюсер. Автор популярного циклу книг у жанрі фентезі «Пісня Льоду та Вогню».



1954 – перша програма мовою Фортран виконується ЕОМ.



1999 – у Бельгії, у місті Антверпені розпочала роботу «школа повій». На курси можуть бути зараховані не лише «початківці», а й ті, хто хоче підвищити рівень своєї професійної майстерності.



2000 – влада Тайваню заарештувала 25-річного Чен Інь-Хао, творця знаменитого комп'ютерного вірусу CIH («ЧИХ»), названого за ініціалами автора. У народі вірус відомий як «Чорнобиль», оскільки одна з його версій активувалася 26 квітня, у річницю аварії на атомній електростанції.

2008 – відкриття першого в Україні IMAX кінотеатру.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Василь, Іван, Іларіон, Михайло, Олег, Олександр, Остап, Теодор, Тетяна, Федір, Ян.



за Юліанським календарем: Андрій, Василь, Григорій, Євген, Іван, Лев, Лука, Макар, Микола, Михайло, Олександр, Пахомій, Петро, Сава, Стефан.