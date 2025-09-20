Комунальники Харкова запобігають зсуву грунту біля житлових будинків (фото)

Як вони це роблять фахівці підприємства показали у КП «Харківспецбуд».
Як повідомляє РЕДПОСТ бригади працівників комунального підприємства відновлюють підпірні стіни, щоб запобігти зсувам ґрунту біля житлових будинків у Холодногірському районі.
Може з’явитися дратівливість і бажання сперечатися через дрібниці. Краще уникати конфліктів і зайнятися справами наодинці.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Щороку у третю суботу вересня професійне свято відзначають фармацевти та раціоналізатори.
