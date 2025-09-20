20.09.2025 09:43 Дмитро Колонєй

Комунальники Харкова запобігають зсуву грунту біля житлових будинків (фото)

Як вони це роблять фахівці підприємства показали у КП «Харківспецбуд».

Як повідомляє РЕДПОСТ бригади працівників комунального підприємства відновлюють підпірні стіни, щоб запобігти зсувам ґрунту біля житлових будинків у Холодногірському районі.