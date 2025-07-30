30.07.2025 20:04 Дмитро Колонєй

У прокуратурі показали наслдіки ворожого удару по передмістю Харкова

Під час підступного удару по селищу під Харковом одна людина загинула, ще вісім постраждали.

Як повідомляє РЕДПОСТ 30 липня 2025 року орієнтовно о 12:00 окуапнти завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Загинув охоронець. Ще п’ятеро людей — троє чоловіків та дві жінки — отримали поранення і травми. Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.

За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту дві ракети С-300/С-400.