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30.07.2025  20:04   Дмитро Колонєй

У прокуратурі показали наслдіки ворожого удару по передмістю Харкова

Під час підступного удару по селищу під Харковом одна людина загинула, ще вісім постраждали.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ 30 липня 2025 року орієнтовно о 12:00 окуапнти завдали ракетного удару по селищу Васищеве Харківського району. Атака прийшлася на розподільчий центр, до якого входили три корпорації, зокрема продуктовий супермаркет. Спалахнула масштабна пожежа.
 
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Загинув охоронець. Ще п’ятеро людей — троє чоловіків та дві жінки — отримали поранення і травми. Крім того, під час ліквідації наслідків пожежі постраждали троє співробітників ДСНС.
 
 
 
 
За попередніми даними, ворог застосував по населеному пункту дві ракети С-300/С-400.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що вогнеборці гасять маштабну пожежу під Харковом.
  
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