30.07.2025 19:34 Дмитро Колонєй
Ігор Терехов поділився досвідом Харкова щодо вирішення житлових питань для постраждалих громадян
Мер Харкова взяв участь у Міжнародному форумі «Житло для постраждалого населення: партнерство заради сталих рішень».
Ігор Терехов поділився досвідом Харкова щодо вирішення житлових питань для постраждалих громадян
Як повідомляє РЕДПОСТ
, під час міжнародного заходу обговорювалися можливості об’єднання зусиль держави, міжнародних партнерів, місцевої влади та громадянського суспільства для розв’язання житлових проблем, які виникли внаслідок збройної агресії росіян.
Учасники форуму зосередилися на чинних програмах підтримки, критеріях їх реалізації, викликах у сфері забезпечення житлом, а також на можливостях для покращення координації та сталого розвитку.
В межах форуму Ігор Терехов виступив на панельній дискусії «Громади, які діють і вже створюють житло», де поділився досвідом Харкова щодо вирішення житлових питань для постраждалих громадян. Крім цього, мер окреслив головні виклики, з якими стикаються прифронтові територіальні громади, зокрема нестачу фінансування, необхідність оновлення законодавчої бази та комплексного підходу до створення житлової інфраструктури - з будівництвом шкіл, дитсадків, ЦНАПів, центрів підтримки.
«Є велика різниця між прифронтовими містами та тими, що перебувають у глибокому тилу. Для таких міст, як Харків, потрібна окрема програма - фінансова, дотаційна, програма збереження бізнесу та повернення людей. Це критично важливо не лише для Харкова, а й для Сум, Херсона, Запоріжжя - усіх, хто перебуває на передовій боротьби з російським агресором. Сьогодні житло потрібне і харків’янам, які втратили домівки, і вимушеним переселенцям, які вже стали частиною нашої громади. Ми маємо досвід, маємо готові проєкти, але без підтримки уряду й міжнародних партнерів ми не зможемо реалізувати масштабне будівництво», - наголосив міський голова.
За його словами, попри складні умови, Харків продовжує жити та працювати. Зараз у місті проживає 1,3 млн осіб, з яких понад 200 тис. - ВПО.
Форум був організований Міністерством розвитку громад та територій України спільно з Тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України за підтримки Ради Європи.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що Ігор Терехов передав
військовим техніку, а комунальникам – бронежилети.
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