30.07.2025 19:34 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов поділився досвідом Харкова щодо вирішення житлових питань для постраждалих громадян

Мер Харкова взяв участь у Міжнародному форумі «Житло для постраждалого населення: партнерство заради сталих рішень».



Ігор Терехов поділився досвідом Харкова щодо вирішення житлових питань для постраждалих громадян



Як повідомляє РЕДПОСТ , під час міжнародного заходу обговорювалися можливості об’єднання зусиль держави, міжнародних партнерів, місцевої влади та громадянського суспільства для розв’язання житлових проблем, які виникли внаслідок збройної агресії росіян.

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Учасники форуму зосередилися на чинних програмах підтримки, критеріях їх реалізації, викликах у сфері забезпечення житлом, а також на можливостях для покращення координації та сталого розвитку.

В межах форуму Ігор Терехов виступив на панельній дискусії «Громади, які діють і вже створюють житло», де поділився досвідом Харкова щодо вирішення житлових питань для постраждалих громадян. Крім цього, мер окреслив головні виклики, з якими стикаються прифронтові територіальні громади, зокрема нестачу фінансування, необхідність оновлення законодавчої бази та комплексного підходу до створення житлової інфраструктури - з будівництвом шкіл, дитсадків, ЦНАПів, центрів підтримки.

«Є велика різниця між прифронтовими містами та тими, що перебувають у глибокому тилу. Для таких міст, як Харків, потрібна окрема програма - фінансова, дотаційна, програма збереження бізнесу та повернення людей. Це критично важливо не лише для Харкова, а й для Сум, Херсона, Запоріжжя - усіх, хто перебуває на передовій боротьби з російським агресором. Сьогодні житло потрібне і харків’янам, які втратили домівки, і вимушеним переселенцям, які вже стали частиною нашої громади. Ми маємо досвід, маємо готові проєкти, але без підтримки уряду й міжнародних партнерів ми не зможемо реалізувати масштабне будівництво», - наголосив міський голова.

За його словами, попри складні умови, Харків продовжує жити та працювати. Зараз у місті проживає 1,3 млн осіб, з яких понад 200 тис. - ВПО.

Форум був організований Міністерством розвитку громад та територій України спільно з Тимчасовою спеціальною комісією Верховної Ради України за підтримки Ради Європи.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Ігор Терехов передав військовим техніку, а комунальникам – бронежилети.