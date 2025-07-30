30.07.2025 19:04

У Харкові спіймали молодиків, які вешталися містом та хизувалися зброєю

Стало відомо, що так зухвало демонстрували мешканцям Харкова хулігани.

Як повідомляє РЕДПОСТ , 29 липня 2025 року харківські правоохоронці виявили в Telegram-каналах публікації, що містом гуляють молодики із предметом, у якому люди визанчали як вогнепальну зброю. Поліцейські відкрли кримінальне провадження про хуліганство, й оперативно встановили осіб, зафіксованих на відео.

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З'ясувалося, що це четверо молодиків: двоє мешканців Харкова 18 та 23 років, 21-річний киянин та ще не встановлений парубок. Правоохоронці вже опитали 18-річного харків’янина, який на відео демонстрував предмет, схожий на зброю. Як з’ясувалося, це був стартовий пістолет, що не є вогнепальною зброєю, однак його зовнішній вигляд міг викликати тривогу в громадян. Пістолет вилучено.

Слідчі дії тривають. Поліція встановлює всі обставини події.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові чоловік стріляв у вітчима.