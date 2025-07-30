Американські благодійники надали допомогу родинам Харкова (фото)

Сім'ї загиблих захисників України, а також сім’ї ВПО отримали у Харкові гуманітарну допомогу.
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Чудовий час для втілення давніх задумів та підбиття проміжних підсумків. Якщо результати не вражають, варто задуматись, чи ви йдете в правильному напрямку.
У середу, 30 липня, небо над Харковом буде затягнуте хмарами. Через можливі грозу та шквал синоптики оголосили штормове попереждення.
Сьогодні ми вшановуємо дружбу як процес: у квітні 2011 року ООН започаткувала Міжнародний день дружби.
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