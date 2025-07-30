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30.07.2025  18:28   Дмитро Колонєй

Американські благодійники надали допомогу родинам Харкова (фото)

Сім'ї загиблих захисників України, а також сім’ї ВПО отримали у Харкові гуманітарну допомогу.

Надала допомогу родинам міста американська організація Global Empowerment Mission: Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ,  команда американської некомерційної організації «Global Empowerment Mission» за підтримки Фундації Говарда Баффета видали продуктові набори родинам загиблих захисників України, а також сім’ям з дітьми, які були змушені переїхати з окупованих територій, мають статус внутрішньо переміщених осіб та навчаються у закладах освіти в Новобаварському районі, 
 
Надала допомогу родинам міста американська організація Global Empowerment Mission: Новини Харкова
 
Надала допомогу родинам міста американська організація Global Empowerment Mission: Новини Харкова
 
Надала допомогу родинам міста американська організація Global Empowerment Mission: Новини Харкова
 
Адміністрація Новобаварського району висловила вдячність команді GEM та всім, хто долучився до реалізації цієї ініціативи.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав про допомогу ВПО з боку харківських лікарів.
 
Тэги:  допомога, впо, харків, діти
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