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30.07.2025  17:48   Дмитро Колонєй

Кримінальний дует виготовляв на Харківщині десятки тисяч підробних цигарок (фото)

Як хитрі ділки організували протизаконне виробництво на Харківщині з'ясували правоохоронці.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, двоє чоловіків 32 та 29 років у Люботині організували підпільне виробництво цигарок. Там же відбувалося завантаження тютюнових виробів до транспортного засобу. Для збуту використовували Telegram-канал.
 
 
 
Під час обшуків вилучено
  • обладнання для автоматичної забивки тютюном сигаретних гільз,
  • тютюн,
  • сигаретні гільзи та
  • понад 85 000 незаконно виготовлених сигарет.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру у незаконному виготовленні, зберіганні, збуту або транспортуванні з метою збуту підакцизних товарів.

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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині конфіскували 27 гектарів землі, які належали росіянам.
 
Тэги:  кримінал, афера, харків
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