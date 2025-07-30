На низці вулиць та майдані Харкова зупинять рух тролейбусів

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Гороскоп на 30 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Чудовий час для втілення давніх задумів та підбиття проміжних підсумків. Якщо результати не вражають, варто задуматись, чи ви йдете в правильному напрямку.

Прогноз погоди у Харкові на 30 липня У середу, 30 липня, небо над Харковом буде затягнуте хмарами. Через можливі грозу та шквал синоптики оголосили штормове попереждення.