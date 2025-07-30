30.07.2025 17:18 Дмитро Колонєй
На низці вулиць та майдані Харкова зупинять рух тролейбусів
Стало відомо, з чим пов'язані обмеження, на який час введені та на маршрут якого тролейбуса вони вплинуть
На низці вулиць та майдані Харкова зупинять рух тролейбусів
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 31 липня 2025 року з 10:00 до 14:00, через аварійний ремонт контактної мережі буде припинений рух тролейбусів на
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вул. Плановій,
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вул. Семінарській,
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вул. Великій Гончарівській,
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бул. Гончарівському,
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вул. Зброярській,
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вул. Коцарській,
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вул. Благовіщенській та
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майдану Благовіщенському буде припинени
Тролейбус №11 курсуватиме так:
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розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «Вул. Новий Побут».
Тимчасовий автобус ходитиме за итаким маршрутом:
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майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції.
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