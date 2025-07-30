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30.07.2025  17:18   Дмитро Колонєй

На низці вулиць та майдані Харкова зупинять рух тролейбусів

Стало відомо, з чим пов'язані обмеження, на який час введені та на маршрут якого тролейбуса вони вплинуть


На низці вулиць та майдані Харкова зупинять рух тролейбусів
Як повідомляє РЕДПОСТ, 31 липня 2025 року з 10:00 до 14:00, через аварійний ремонт контактної мережі буде припинений рух тролейбусів на
  • вул. Плановій,
  • вул. Семінарській,
  • вул. Великій Гончарівській,
  • бул. Гончарівському,
  • вул. Зброярській,
  • вул. Коцарській,
  • вул. Благовіщенській та
  • майдану Благовіщенському буде припинени
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Тролейбус №11 курсуватиме так:

 
  • розворотне коло «Пр. Дзюби» – пр. Ново-Баварський – вул. Китаєнка – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Холодногірська – розворотне коло «Вул. Новий Побут». 
 

Тимчасовий автобус ходитиме за итаким маршрутом:

 
  • майдан Конституції – майдан Павлівський – майдан Сергіївський – майдан Благовіщенський – вул. Коцарська – вул. Зброярська – бул. Гончарівський – вул. Велика Гончарівська – вул. Семінарська – пр. Любові Малої – вул. Дудинської – вул. Планова – вул. Семінарська – вул. Велика Гончарівська – бул. Гончарівський – вул. Зброярська – вул. Благовіщенська – майдан Благовіщенський – майдан Сергіївський – майдан Павлівський – вул. Університетська – пров. Ярмарковий – майдан Конституції.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ паисав, що в центрі Харкова змінить маршрут руху тролейбус.
 

 

Тэги:  транспорт, заборона руху, харків, тролейбус
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