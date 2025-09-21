21.09.2025 07:30 Рита Парфенова

21 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку третьої неділі вересня в Україні відзначають День батька та День працівників лісу.

Всенародний День батька - це не офіційне свято, але з початком російсько-української війни держава та суспільство у визначенні моральних та духовних цінностей все частіше звертається до прикладу батька-захисника.



День працівників лісу - це професійне свято працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості.



Україна посідає восьме місце у Європі за площею лісу. Загальна площа земель лісового фонду становить 10,8 млн. га, з яких 9,5 млн. покрито лісовою рослинністю. Характерним для України є нерівномірне розташування лісів, переважно екологічне їхнє значення та високий відсоток заповідників (13,7%). Кожен другий гектар лісу в Україні створено штучно. В даний час на підприємствах лісового господарства функціонує 649 постійних розсадників, тепличні господарства, де щороку вирощують понад 377 млн ​​шт. стандартного посадкового матеріалу, 16,3 тис. га постійних лісонасінних ділянок.

* * *

Генеральна Асамблея проголосила 21 вересня Міжнародний день миру як день загального припинення вогню та відмови від насильства.

Міжнародний день миру було засновано Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй у 1981 році. Через двадцять років, у 2001 році, Генеральна Асамблея одноголосно прийняла рішення щорічно відзначати День миру як день відмови від насильства та день припинення вогню.

Для України це свято має особливе значення. Протягом усієї історії українська держава боролася за своє мирне існування. І в 2025 році Україна величезною ціною бореться проти російської агресії, щоб наші нащадки ніколи не знали війни.

Православні свята та прикмети дня

Цього дня православна церква вшановує апостола від 70-ти Кодрата Афінського, а також священномучеників Андрія та Іпатія.

З давніх часів 21 вересня вважався робочим днем для селян. Господарі займалися удобренням землі на городах і полях, а також молотили зерно з нового врожаю.

Разом із тим існували й певні заборони:

не можна було сваритися, плести інтриги чи влаштовувати скандали;

не радили брати або давати речі в борг;

вважалося небажаним лінуватися, адже це могло накликати невдачі.

Також цього дня

1781 – затверджено герб міста Харкова. «За повідомленням невиданого «Топографічного опису Харківського намісництва 1785 р.», герб Харкова являв собою покладені в зеленому полі хрестоподібно ріг достатку з плодами і квітами, що знаходяться в ньому, і кадуцею або Меркурієве жезло; він вказував на природні багатства оточуючих місто селищ і торгівлю, що вироблялася місцевих ярмарках…»



1811 – закладається Імператорський Нікітський ботанічний сад у Криму.



1866 – народився Герберт Джордж Веллс, англійський письменник, який вигадав наукову фантастику.



1937 – вийшла повість Толкієна «Хоббіт, або Туди і Назад».



1947 – народився Стівен Едвін Кінг, американський письменник. Традиційно його пов'язують із жанром хорор, але найбільша його річ – серіал «Темна Вежа», який він писав 30 років – є гримучим коктейлем із фентезі, наукової фантастики, драми, хорору та вестерну. Один із найбільш читаних та багатих письменників у світі.



1949 – Мао Цзедун проголосив створення Китайської Народної Республіки.



1950 – народився Білл Мюррей, американський актор («День бабака», «Мисливці за привидами», «Тутсі»).



1965 – народився Фредерік Бегбедер, французький письменник («99 франків», «Кохання живе три роки»).

2022 – у Міжнародний день миру путін оголосив часткову мобілізацію в росії та призов 300 тисяч резервістів.

Іменини відзначають

Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Вольдемар, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Олександр, Петро, Ян.