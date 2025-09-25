25.09.2025 07:30 Рита Парфенова

25 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Всесвітній день фармацевта Щороку 25 вересня професійне свято у всьому світі відзначають фармацевти та провізори. Його заснували у 2009 році з ініціативи ради Міжнародної фармацевтичної федерації FIP (International Pharmaceutical Federation) на Всесвітньому конгресі фармації та фармацевтичної науки. Датою професійного свята став день заснування FIP у 1912 році. Цього дня прийнято вітати тих, хто виробляє і продає ліки та допомагає людям залишатися здоровими.





Історія святкування бере початок у 2009 році, коли на Всесвітньому конгресі фармації та фармацевтичної науки у Стамбулі (Туреччина) було ухвалено рішення про створення Всесвітнього дня фармацевта. Дату вибрали не випадково: саме 25 вересня 1912 року засновано Міжнародну фармацевтичну федерацію (International Pharmaceutical Federation – FIP), яка об’єднує 140 національних асоціацій фармацевтів та фармацевтичних науковців у всьому світі. Ця організація активно сприяє розвитку фармацевтичної освіти, стандартизації виробництва ліків та підвищенню професійних стандартів у галузі.

Дня фармацевта – це професійне свято людей, які присвятили своє життя виробництву та реалізації лікарських засобів, а також науковим дослідженням у галузі фармації. Це свято є приводом для визнання важливої ролі фармацевтів у забезпеченні здоров’я населення, популяризації знань про ліки та підтримці систем охорони здоров’я.

25 вересня у світі відзначають Всесвітній день мрії – свято, покликане надихати людей на реалізацію власних цілей та мрій. Це єдине у світі свято, створене спеціально для того, щоб привернути увагу до особистісного розвитку, надихнути сім’ї, школи, бізнеси та громади приділяти час своїм ідеям та робити кроки на шляху їх втілення. Ініціатива Global Dreams Rising започаткувала це свято у 2012 році з метою об’єднати людей у глобальну спільноту мрійників і підтримати позитивні зміни у суспільстві.

Всесвітній день мрії нагадує, що мрії – це не просто фантазії чи недосяжні бажання. Вони мотивують нас, спонукають діяти і створюють внутрішню енергію для досягнення особистих та колективних цілей. Свято підкреслює, що навіть маленька ідея або невелика мета може стати початком великих змін, а кожен крок назустріч мрії має значення для особистого розвитку і добробуту суспільства.

Щорічно в останній четвер вересня світ відзначає Всесвітній день моря – свято, присвячене важливості морських екосистем та необхідності їх збереження для майбутніх поколінь. Ініціатива відзначення цього дня бере початок із 1978 року за рішенням Х сесії Асамблеї Міжурядової морської консультативної організації, що діяла під егідою Організації Об’єднаних Націй. День моря включений до системи міжнародних днів ООН і служить платформою для глобальної просвіти про стан світових океанів і морів.

25 вересня відзначають День одного чудового музичного хіта. Ініціатором свята став музичний журналіст Стів Розен у 1990 році. Мета – вшанувати виконавців, які на короткий час прославилися, а згодом зникли з музичної сцени, залишивши по собі лише мелодію, що назавжди закарбувалася у пам’яті слухачів.

Православні свята та прикмети дня

25 вересня вшановують преподобну Єфросинію Олександрійську та чудотворця Сергія Київського

Цей день у народі називали Євфросинія-останниця, адже він означав завершення жнив та кінець теплої осені. Вважалося, що після цього дня залишати необмолочене жито в полі не можна. Дівчата зверталися до святої з молитвами про щасливу долю, чистоту серця та доброго чоловіка. Народна мудрість говорила: «Євфросинія день урівноважує – після нього сонце швидше до зими хилиться».

В цей час збирали врожай капусти, адже вірили: якщо залишити качани в землі після 25 вересня, вони можуть згнити. З капусти готували борщ, вареники, голубці, а залишки квасили в бочках – у кожної господині був власний рецепт. Домашню птицю, як курей та гусей, забивали для приготування м’ясних страв, а яйця несучок варили, щоб птахи краще неслися в майбутньому. Вересень вважався найплодючішим і ситним місяцем у році.

У садах збирали калину, обліпиху та горобину. Ягоди сушили та переробляли на варення, а частину залишали на деревах для птахів. Калина вважалася захисницею від лиха, тому її садили неподалік від дому.

Народні прикмети попереджали про небезпеку: цього дня активізуються змії, які шукають місця для зимівлі. Вони ставали агресивнішими, тому людей закликали уникати зустрічей з ними і не випускати худобу з хліва.

Щодо заборон:

жінкам не дозволялося займатися важкою фізичною працею, особливо молодим дівчатам;

прясти і шити після заходу сонця не можна, щоб не «заплутати» власну долю;

лінуватися також заборонялося – допомога нужденним чи сиротам обіцяла благословення святої;

зрубати дерево або обрізати гілки вважалося гріхом;

залишки їжі та хлібні крихти не викидали, а віддавали домашній худобі;

похвалятися достатком також не варто – це могло призвести до втрати нажитого.

Також цього дня

У 1513 році іспанський конкістадор Васко Нуньєс Де Больоа з загоном зі 190 іспанців і 600 індіанців-носильників перетнув Панамський перешийок і першим з європейців побачив Тихий океан.



1765 – народився Міхал Огінський, польський композитор та політичний діяч, автор полонезу «Прощання з Батьківщиною».



1789 – конгрес США запропонував прийняти 12 поправок до конституції, відомих нині як Білль про права.



1794 – імператриця Катерина II наказала заснувати Одесу.



1818 – англійський лікар Джеймс Бланделл провів першу у світі операцію з переливання крові від людини до людини.



1897 – народився Вільям Фолкнер, американський письменник, Нобелівський лауреат 1949 року «за його значний і з художнього погляду унікальний внесок у розвиток сучасного американського роману» («Світло у серпні», «Місто», «Особняк»).



1932 – народився Анатолій Солов'яненко, український оперний співак (лірико-драматичний тенор), народний артист СРСР.



1944 – народився Майкл Дуглас, американський кіноактор, який зазнав на власній шкурі тиску «основного інстинкту».



1968 – народився Вілл Сміт, американський кіноактор та реп-виконавець.



1969 – народилася Кетрін Зета-Джонс, британська кіноактриса.



1974 – у журналі «Сайєнс» вперше наведено дані досліджень, які свідчать про те, що аерозолі сприяють руйнуванню озонового шару Землі.



2000 – 82-річна ізраїльтянка склала іспит з водіння автомобіля лише на 36-й раз. Навчитися керувати машиною вона хотіла, щоб самостійно поїхати в гості до своїх батьків до Tель-Авіва, але на жаль вона так довго вчилася, що її батьки встигли померти, так і не дочекавшись візиту дочки.



2003 – Франція збудувала найбільший в історії кораблебудування пасажирський лайнер Queen Mary-2. Вартість його будівництва становила 910 млн доларів. Висота 21-палубного судна досягає 72 м, а в довжину лайнер становить 345 метрів. Гудок судна чути на відстані 16 км. Лайнер здатний вмістити понад 3 тисячі пасажирів.

2020 – авіакатастрофа літака АН-26Ш під Чугуєвом, в результаті якої загинули 26 чоловік

Іменини відзначають:

Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Олександр, Опанас, Остап, Павло, Прохір, Роман, Сергій.