26.09.2025 08:03 Віталій Хіневич

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 25 по 26 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах області. З них 2 пов’язані з горінням рослинності у природних екосистемах.

Вдень ворог завдав удару БПЛА по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу зайнявся приватний будинок на площі 80 м кв. Постраждалих немає.

Вдень у Слобідському районі Харкова виникла побутова пожежа. Горів дах чотириповерхової житлової будівлі, а також залишки будівельних конструкцій та сміття на місці раніше зруйнованої ворогом будівлі цеху.

Загальна площа горіння склала 300 м кв. О 17:44 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:58 повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучались 69 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС.

За добу ліквідовано 29 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 32,4 га.

Триває ліквідація 7 лісових пожеж на території Ізюмського та Чугуївського районів.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 109 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що лісничі розповіли про пожежі у Харківській області.