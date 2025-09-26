    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
26.09.2025  08:03   Віталій Хіневич

На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Протягом доби з 25 по 26 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах області. З них 2 пов’язані з горінням рослинності у природних екосистемах.
 
Вдень ворог завдав удару БПЛА по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу зайнявся приватний будинок на площі 80 м кв. Постраждалих немає.
 
Вдень у Слобідському районі Харкова виникла побутова пожежа. Горів дах чотириповерхової житлової будівлі, а також залишки будівельних конструкцій та сміття на місці раніше зруйнованої ворогом будівлі цеху.
 
Загальна площа горіння склала 300 м кв. О 17:44 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:58 повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучались 69 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС.
 
За добу ліквідовано 29 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 32,4 га.
 
Триває ліквідація 7 лісових пожеж на території Ізюмського та Чугуївського районів.
 
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 109 одиниць вибухонебезпечних предметів.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що лісничі розповіли про пожежі у Харківській області.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
В этот день 

 
 

