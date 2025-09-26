26.09.2025 08:03 Віталій Хіневич
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами
Протягом доби з 25 по 26 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів.
На Харківщині рятувальники ДСНС залучались до гасіння 3 пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах області. З них 2 пов’язані з горінням рослинності у природних екосистемах.
Вдень ворог завдав удару БПЛА по селищу Слатине Харківського району. Внаслідок обстрілу зайнявся приватний будинок на площі 80 м кв. Постраждалих немає.
Вдень у Слобідському районі Харкова виникла побутова пожежа. Горів дах чотириповерхової житлової будівлі, а також залишки будівельних конструкцій та сміття на місці раніше зруйнованої ворогом будівлі цеху.
Загальна площа горіння склала 300 м кв. О 17:44 пожежу вдалось локалізувати, а о 19:58 повністю ліквідувати. Причина виникнення пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі залучались 69 рятувальників та 16 одиниць техніки ДСНС.
За добу ліквідовано 29 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 32,4 га.
Триває ліквідація 7 лісових пожеж на території Ізюмського та Чугуївського районів.
Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 109 одиниць вибухонебезпечних предметів.
