26.09.2025 07:30 Рита Парфенова

26 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

26 вересня відзначають Всесвітній день контрацепції та Європейський день мов.

Європейський день мов – свято молоде. Його поява пов'язане з тим, що нове тисячоліття ЮНЕСКО оголосило століттям поліглотів. І в перший рік 21 століття відбулося перше святкування «Європейського дня мов». Ініціаторами створення такого свята свого часу виступили Європейська комісія та Рада Європи.



Європейський Союз об'єднує 27 країн. Але мов, якими спілкуються європейці, набагато більше. Так, у європейських інститутах рівноправно використовуються 23 офіційно визнані мови. Але, крім них, існує ще близько 60 регіональних мов і мов національних меншин.

* * *

26 вересня у світі відзначають Всесвітній день контрацепції. Це міжнародна ініціатива, започаткована 2007 року за участі низки організацій, що працюють у сфері репродуктивного здоров’я та планування сім’ї. Контрацепція має ключове значення для зниження рівня материнської смертності, захисту здоров’я та надання жінкам і чоловікам можливості самостійно планувати власне майбутнє.

День створили для підвищення рівня обізнаності про сучасні методи контрацепції та забезпечення доступу до них. Кампанія спрямована на зменшення кількості незапланованих вагітностей, а також на популяризацію безпечної поведінки, що допомагає запобігати інфекціям, які передаються статевим шляхом.

* * *

26 вересня у світі відзначають День боротьби за повну ліквідацію ядерної зброї. Дату закріпили у грудні 2013 року відповідною резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.



Повна ліквідація ядерної зброї в усіх країнах світу — одна з основних цілей ООН з моменту її заснування у 1946 році, вона була предметом першої резолюції Генасамблеї. Незважаючи на всі зусилля Організації Об’єднаних Націй, більше половини населення світу живе у країнах, що мають ядерну зброю або входять до складу ядерних альянсів.



Станом на 2014 рік в арсеналах різних країн світу загалом налічувалося близько 17 тисяч одиниць подібної зброї.

* * *

День зустрічі зі старими друзями, який відзначають 26 вересня, — це особливий момент, коли час повертає нас до незабутніх спогадів, теплих обіймів і щирих розмов. Цей день нагадує про те, як важливо зберігати зв'язки, які з роками стають ще ціннішими. Друзі, з якими ми ділили радісні й сумні миті, завжди залишаються частинкою нашої історії. Вони — мов дзеркало нашого минулого, яке відображає найяскравіші моменти життя. Цей день — чудова нагода подзвонити, написати чи зустрітися з тими, хто колись був поруч, і разом створити нові спогади, що грітимуть серце ще багато років.

* * *

Щороку 26 вересня відзначається Всесвітній день здоров’я довкілля. Його започаткувала Міжнародна федерація з охорони здоров’я довкілля (IFEH) у 2011 році.

Мета цієї дати — привернути увагу суспільства до питань екології та підвищити обізнаність про те, як діяльність людини впливає на навколишнє середовище та здоров’я населення. Щороку Всесвітній день здоров’я довкілля проходить під певною темою, яка акцентує увагу на найбільш актуальних екологічних викликах.

У 2025 році темою Всесвітнього дня здоров’я довкілля обрано гасло «Чисте повітря – здорові люди». Воно підкреслює тісний зв’язок між якістю повітря та здоров’ям населення, звертаючи увагу на вплив забруднення на розвиток респіраторних захворювань. Кампанія також закликає до впровадження ефективних рішень і політик, які сприятимуть покращенню стану атмосферного повітря та добробуту людей.

Православны свята та прикмети дня

Щороку 26 вересня (за старим стилем – 9 жовтня) православні вшановують пам’ять святого апостола і євангеліста Іоана Богослова. Він був одним з найближчих учнів Ісуса Христа. Саме йому Спаситель перед своїм розп’яттям доручив піклуватися про Пресвяту Богородицю.

Традиції та звичаї

Цього дня віряни звертаються до апостола з молитвами про зцілення від хвороб, зміцнення шлюбу, народження дітей і захист у подорожах. Святого шанують як покровителя мандрівників, учнів, письменників і художників.

У народі свято відоме як Іван-богослов або Іван-осінній. Господині печуть пироги, якими пригощають сусідів та близьких. До обіду дозволяється працювати, а другу половину дня традиційно присвячують відпочинку, молитві та спілкуванню з рідними.

Заборони та перестороги

Церква закликає цього дня уникати сварок, лайки, пліток, заздрості та злості. У народних традиціях існують певні заборони:

не працювати після обіду, щоб уникнути «сорока бід»;

не користуватися гострими предметами, аби не зашкодити собі;

утриматися від надмірного вживання алкоголю та переїдання.

Особливим гріхом вважається відмова у допомозі чи милостині, адже апостол усе життя присвятив служінню людям.

Як провести свято

Хоча суворих церковних заборон на роботу немає, священнослужителі радять провести день у спокої, з молитвою та добрими справами.

Також цього дня

1877 – у США запатентований фонограф, один із перших приладів для механічного запису звуку та його відтворення; винайдений Т. А. Едісоном.



1898 – народився Джордж Гершвін (справжнє ім'я Джейкоб Гершовіц), американський композитор («Порги і Бес», «Рапсодія в блюзових тонах»).



1923 – у Харкові народився Олександр Олександрович Алов (Лапскер), відомий радянський кінорежисер, сценарист («Біг», «Як гартувалася сталь», «Тегеран-43»).



1934 - в Англії спущений на воду океанський лайнер "Queen Mary". Це був перший корабель водотоннажністю понад 75 000 тонн.



1960 - найдовшу промову в історії ООН промовив кубинський лідер Фідель Кастро. Він говорив 4 години 29 хвилин.



1961 – у Нью-Йорку з концертом дебютував американський співак Боб Ділан.



1968 – народився Джеймс Кевізел, американський актор («Радіохвиля», «Пристрасті Христові», «Вікінги»).



1995 – Україна прийнята до Ради Європи.



2008 – У Монголії (Цонжин-Болдозі) відкрито кінну статую Чингісхана – найбільшу з пам'ятників Чингісхану в Монголії та найбільшу кінну статую в світі.

2017 – пожежа на складі боєприпасів в Калинівці. В зону ураження вибухонебезпечних речовин і предметів, які були на цих військових складах потрапили населені пункти у радіусі 5 км.

2021 – у боксерському протистоянні між українцем Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа перемогу здобув Усик. Українець переміг за оцінками суддів. Рішення суддів: 117—112, 116—112, 115—113. Він став чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF і IBO і повернув всі чемпіонські пояси до України.

Іменини відзначають

Іменини за Новоюліанським календарем відзначають: Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас, Тихін, Ян. Іменини за Юліанським календарем відзначають: Валеріан, Єрофій, Ілля, Леонтій, Лук’ян, Микола, Олександр, Петро, Стефан, Юліан.

Володимир, Вольдемар, Дмитро, Іван, Микола, Олександр, Опанас, Тихін, Ян.