26.09.2025 09:40 Віталій Хіневич

Кадри наслідків ворожих обстрілів Харківської області

Під ударами військових рф перебували населені пункти Чугуївського, Харківського, Богодухівського та Куп’янського районів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Проти мирного населення застосували керовані авіабомби та БпЛА.

Через влучання FPV-дрона у селищі Слатине загорівся будинок.

По Золочівській громаді ворог вдарив кількома КАБами. У селі Бугаївка тяжкі поранення отримала жінка 59 років. Частково пошкоджено два приватні будинки.

FPV-дронами знищено будинок у селі Петровське. Також через влучання безпілотника пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди у селі Івашки.

Під час обстрілів Куп’янського району пошкоджено автомобіль, будівлі підприємства, цивільна інфраструктура. У селі Новоосинове отримав поранення 50-річний чоловік, його госпіталізували. Також стало відомо, що внаслідок обстрілу біла поранена 58-річна мешканка міста Куп’янськ.

25 вересня поліцейські здійснили 16 оглядів місць подій та внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за 14 кримінальними провадженнями, пов’язаними зі збройною агресією російської федерації.

З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Харківщини внесли до ЄРДР відомості щодо 26 601 воєнного злочину, скоєного на території області.

