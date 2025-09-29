    
29.09.2025  17:12   Дмитро Колонєй

На Харківщині окупанти атакували під Вовчанськом

Оперативна ситуація по Харківщині на 29 сентября 2025 року від Генштаба ЗСУ.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ по Харківщині наступна бойова ситуація.
   
  • На Південно-Слобожанському напрямку триває ворожа атака поблизу населеного пункту Вовчанськ.
  • На Куп’янському напрямку з початку доби ворог не проводив наступальних дій.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбито вісім атак російських військ на двох напрямках.

 

Тэги:  агрессия россии, обстановка, харків
