29.09.2025 16:41 Дмитро Колонєй

Харківські параплавці вибороли нагороди чемпіонату світу

Харківські спортсмени успішно виступили у Сінгапурі.

Як повідомляє РЕДПОСТ, з 21 по 27 вересня 2025 року у Сінгапурі відбувся чемпіонат світу з параплавання серед спортсменів з порушеннями зору та ураженням опорно-рухового апарату.

У змаганнях взяли участь понад 580 спортсменів із 75 країн світу. Національна збірна України посіла четверте місце у загальнокомандному заліку. Наші спортсмени здобули 49 нагород:

16 золотих,

16 срібних та

17 бронзових медалей.

Харківські параплавці внесли вагомий вклад у міжнародний успіх української команди. Двоє з чотирьох спортсменів із Харківської област вибороли нагороди змагань:

Максим Веракса став віце-чемпіоном та бронзовим презером, а

Данило Семенихін здобув ще одну бронзу.