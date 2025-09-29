    
29.09.2025  16:41   Дмитро Колонєй

Харківські параплавці вибороли нагороди чемпіонату світу

Харківські спортсмени успішно виступили у Сінгапурі.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 21 по 27 вересня 2025 року у Сінгапурі відбувся чемпіонат світу з параплавання серед спортсменів з порушеннями зору та ураженням опорно-рухового апарату.
 
 
У змаганнях взяли участь понад 580 спортсменів із 75 країн світу. Національна збірна України посіла четверте місце у загальнокомандному заліку. Наші спортсмени здобули 49 нагород:
  • 16 золотих,
  • 16 срібних та
  • 17 бронзових медалей.
 
Харківські параплавці внесли вагомий вклад у міжнародний успіх української команди. Двоє з чотирьох спортсменів із Харківської област вибороли нагороди змагань:
  • Максим Веракса став віце-чемпіоном та бронзовим презером, а
  • Данило Семенихін здобув ще одну бронзу.
 
 
Тэги:  спорт, перемога, харків
