29.09.2025 16:41 Дмитро Колонєй
Харківські параплавці вибороли нагороди чемпіонату світу
Харківські спортсмени успішно виступили у Сінгапурі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з 21 по 27 вересня 2025 року у Сінгапурі відбувся чемпіонат світу з параплавання серед спортсменів з порушеннями зору та ураженням опорно-рухового апарату.
У змаганнях взяли участь понад 580 спортсменів із 75 країн світу. Національна збірна України посіла четверте місце у загальнокомандному заліку. Наші спортсмени здобули 49 нагород:
-
16 золотих,
-
16 срібних та
-
17 бронзових медалей.
Харківські параплавці внесли вагомий вклад у міжнародний успіх української команди. Двоє з чотирьох спортсменів із Харківської област вибороли нагороди змагань:
-
Максим Веракса став віце-чемпіоном та бронзовим презером, а
-
Данило Семенихін здобув ще одну бронзу.
