29.09.2025 08:33 Рита Парфенова

На Харківщині відбито вісім атак російських військ на двох напрямках

Українські захисники стримали наступальні дії противника на Південно-Слобожанському та Куп’янському напрямках. Бої відбувалися біля кількох населених пунктів регіону.

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку сили оборони України відбили п’ять штурмів російських військ. Спроби противника просунутися фіксувалися поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки.

Водночас на Куп’янському напрямку минулої доби зафіксовано три бойові зіткнення. Російські війська намагалися прорвати оборону біля Куп’янська та Загризового, однак українські підрозділи зупинили ці атаки.

