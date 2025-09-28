На півночі Харківщини ЗСУ відбили дві атаки

Українські військові стримують наступ ворога біля Вовчанська та Амбарного.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.
На Південно-Слобожанському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Амбарне. Станом на ранок одне бойове зіткнення продовжується.
Водночас на Куп’янському напрямку російські війська наступальних дій не здійснювали.
