    
На півночі Харківщини ЗСУ відбили дві атаки
28.09.2025  16:44   Рита Парфенова

На півночі Харківщини ЗСУ відбили дві атаки

Українські військові стримують наступ ворога біля Вовчанська та Амбарного.

війна в україні

Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, передає РЕДПОСТ.

На Південно-Слобожанському напрямку підрозділи Сил оборони України протягом минулої доби відбили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Амбарне. Станом на ранок одне бойове зіткнення продовжується.

Водночас на Куп’янському напрямку російські війська наступальних дій не здійснювали.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині відбито понад десять атак ворога на двох напрямках.
