29.09.2025 08:13 Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники за добу загасили 33 пожежі, серед них дві після обстрілів

З 28 по 29 вересня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 46 виїздів. Серед них – ліквідація пожеж, допомога населенню та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби рятувальники гасили 33 пожежі, з яких дві стали наслідком ворожих обстрілів у Харківському районі. У природних екосистемах області ліквідовано 21 загоряння на площі понад 11 гектарів. Також тривають роботи з ліквідації трьох лісових пожеж у Берестинському та Ізюмському районах.

Крім цього, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили три вибухонебезпечні предмети.

Загалом за добу підрозділи ДСНС виконали 46 оперативних завдань: 33 виїзди на гасіння пожеж, 8 – для надання допомоги населенню, ще 5 – за іншими напрямками роботи.

