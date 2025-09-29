    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині рятувальники за добу загасили 33 пожежі, серед них дві після обстрілів
29.09.2025  08:13   Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники за добу загасили 33 пожежі, серед них дві після обстрілів

З 28 по 29 вересня підрозділи ДСНС Харківського гарнізону здійснили 46 виїздів. Серед них – ліквідація пожеж, допомога населенню та знешкодження вибухонебезпечних предметів.

рятувальники ДСНС у Харківській області

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби рятувальники гасили 33 пожежі, з яких дві стали наслідком ворожих обстрілів у Харківському районі. У природних екосистемах області ліквідовано 21 загоряння на площі понад 11 гектарів. Також тривають роботи з ліквідації трьох лісових пожеж у Берестинському та Ізюмському районах.

Крім цього, піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили три вибухонебезпечні предмети.

Загалом за добу підрозділи ДСНС виконали 46 оперативних завдань: 33 виїзди на гасіння пожеж, 8 – для надання допомоги населенню, ще 5 – за іншими напрямками роботи.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 27 по 28 вересня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 49 оперативних виїздів.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.09 Надзвичайні події Рятувальники Луганщини ліквідували дві пожежі на Харківщині (фото) 28.09 Надзвичайні події Рятувальники ліквідували пожежі в Малому Бурлуку, у Харкові загинула жінка 24.09 Надзвичайні події Масована атака дронів-камікадзе по Харкову та області: подробиці від ДСНС (відео, фото)
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 