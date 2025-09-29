Нічна атака на Харківщині: у Слатиному дрон-камікадзе спричинив пожежу в житловому будинку

У ніч на 29 вересня російський FPV-дрон влучив у будинок у Слатиному. Пожежу швидко ліквідували рятувальники, постраждалих немає.
Близько опівночі, о 23:57 28 вересня, російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по селищу Слатине Харківського району. Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.
Безпілотник поцілив у житловий будинок, після чого виникла пожежа площею близько 50 квадратних метрів.
На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС. Вогнеборці швидко локалізували та ліквідували займання, не допустивши його поширення на сусідні споруди. За попередніми даними, унаслідок атаки ніхто не постраждав.
Комментариев: 0
Сьогодні варто звертати увагу на дрібниці та прислухатися до інтуїції. Нові знайомства та несподівані події можуть відкрити перспективи.
У Харкові сонце в цей день буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Цього дня нагадують про необхідність дбати про «мотор» організму.
влажность:
давление:
ветер: