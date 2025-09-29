29.09.2025 08:57 Рита Парфенова

Нічна атака на Харківщині: у Слатиному дрон-камікадзе спричинив пожежу в житловому будинку

У ніч на 29 вересня російський FPV-дрон влучив у будинок у Слатиному. Пожежу швидко ліквідували рятувальники, постраждалих немає.

Близько опівночі, о 23:57 28 вересня, російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по селищу Слатине Харківського району. Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Безпілотник поцілив у житловий будинок, після чого виникла пожежа площею близько 50 квадратних метрів.

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС. Вогнеборці швидко локалізували та ліквідували займання, не допустивши його поширення на сусідні споруди. За попередніми даними, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше РЕДПОСТ писав, що селище Слатине протягом минулої доби кілька разів опинялося під російськими обстрілами.