    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Нічна атака на Харківщині: у Слатиному дрон-камікадзе спричинив пожежу в житловому будинку
29.09.2025  08:57   Рита Парфенова

Нічна атака на Харківщині: у Слатиному дрон-камікадзе спричинив пожежу в житловому будинку

У ніч на 29 вересня російський FPV-дрон влучив у будинок у Слатиному. Пожежу швидко ліквідували рятувальники, постраждалих немає.

Новини Харкова: дрон-камікадзе влучив у житловий будинок у Слатиному

Близько опівночі, о 23:57 28 вересня, російські війська завдали повторного удару FPV-дроном по селищу Слатине Харківського району. Про це повідомив начальник Дергачівскої МВА Вячеслав Задоренко, передає РЕДПОСТ.

Безпілотник поцілив у житловий будинок, після чого виникла пожежа площею близько 50 квадратних метрів.

На місце оперативно прибули підрозділи ДСНС. Вогнеборці швидко локалізували та ліквідували займання, не допустивши його поширення на сусідні споруди. За попередніми даними, унаслідок атаки ніхто не постраждав.

Раніше РЕДПОСТ писав, що селище Слатине протягом минулої доби кілька разів опинялося під російськими обстрілами.
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
Материалы по теме

 
